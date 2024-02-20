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Жителя Ростовской области будут судить за шантаж несовершеннолетней жительницы Алтайского края интимными фото

Жителя Ростовской области будут судить за шантаж несовершеннолетней жительницы Алтайского края интимными фото
Жителя Ростовской области будут судить за шантаж несовершеннолетней жительницы Алтайского края. Об этом рассказали 19 февраля в СУ СКР по Алтайскому краю.

В 2021 году 11-летняя девочка познакомилась в интернете с мальчиком. Он сказал, что ему 13 лет. Во время общения между ними завязались доверительные отношения. Несовершеннолетняя девочка влюбилась. Вскоре подросток стал просить у подруги отправить ему свои фотографии. Школьница согласись. Девочка стала делать фото и видео интимного характера, а затем отправляла ему. Вскоре девочке это надоело, на это он ответил неожиданно. Друг по переписке стал шантажировать школьницу тем, что начнет отправлять эти фото и видео всем ее знакомым.

Первое время напуганная девочка продолжала делать фотографии и отправлять их шантажисту. Однако ей это надоело. Она удалила его из друзей и заблокировала. На это шантажист слил фотографии и видео в сеть. Их увидели ее одноклассники и жители населенного пункта, где жила девочка.

Родственники школьницы обратились в полицию. Каково было удивление, когда оказалось, что переписку со школьницей вел не подросток, а взрослый мужчина. Подонком оказался 54-летний житель Донского края. На него завели дело за насильственные действия сексуального характера и доставили в Алтайский край.

В ближайшее время мужчину ждет суд. Ему грозит от 7 лет лишения свободы.
Фото: Ростов ру
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