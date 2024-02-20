Жителя Ростовской области будут судить за шантаж несовершеннолетней жительницы Алтайского края интимными фото

Фото: Ростов ру

Жителя Ростовской области будут судить за шантаж несовершеннолетней жительницы Алтайского края. Об этом рассказали 19 февраля в СУ СКР по Алтайскому краю.В 2021 году 11-летняя девочка познакомилась в интернете с мальчиком. Он сказал, что ему 13 лет. Во время общения между ними завязались доверительные отношения. Несовершеннолетняя девочка влюбилась. Вскоре подросток стал просить у подруги отправить ему свои фотографии. Школьница согласись. Девочка стала делать фото и видео интимного характера, а затем отправляла ему. Вскоре девочке это надоело, на это он ответил неожиданно. Друг по переписке стал шантажировать школьницу тем, что начнет отправлять эти фото и видео всем ее знакомым.Первое время напуганная девочка продолжала делать фотографии и отправлять их шантажисту. Однако ей это надоело. Она удалила его из друзей и заблокировала. На это шантажист слил фотографии и видео в сеть. Их увидели ее одноклассники и жители населенного пункта, где жила девочка.Родственники школьницы обратились в полицию. Каково было удивление, когда оказалось, что переписку со школьницей вел не подросток, а взрослый мужчина. Подонком оказался 54-летний житель Донского края. На него завели дело за насильственные действия сексуального характера и доставили в Алтайский край.В ближайшее время мужчину ждет суд. Ему грозит от 7 лет лишения свободы.