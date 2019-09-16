Жителя Ростова, избившего знакомого трубой, приговорили к тюремному сроку



Тюремный срок получил мужчина, избивший трубой своего знакомого в Ростове. Информация о происшествии размещена в картотеке Ленинского районного суда города.



Подсудимый Эдуард Н. потерял паспорт, не имел места жительства и перебивался разными «шабашками». Пока он делал временные документы, знакомый посоветовал ему поселиться в бесхозной постройке, где уже жил один мужчина. Как позже рассказал потерпевший, в один из дней он проснулся от того, что кто-то стащил его с кровати. Тут же ему на голову обрушился удар. Как оказалось, на него напали Эдуард вместе с приятелем. Обвиняемый пояснил, что до этого у него пропали деньги и два мобильных телефона. По его мнению, их забрал пострадавший.



Двое мужчин избивали свою жертву металлической трубой, а затем — ногами. Они забрали у него наручные часы, дешёвый телефон и лазерную указку с фонариком. Также злоумышленники взяли его документы, затем они скрылись.



Мужчина всю ночь пролежал на месте, утром он вышел на улицу и попросил прохожих вызвать ему скорую помощь.



Вскоре сообщников задержали. В отношении Эдуарда возбудили уголовное дело по статье о разбое. Дело его «коллеги» выделено в отдельное производство. Как позже выяснили эксперты, он не мог контролировать свои действия.



Приговором суда Эдуарда признали виновным в совершении преступления. Его приговорили к трём годам колонии общего режима.