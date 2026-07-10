Жители Таганрога рассказали о ночи во время атаки БПЛА

- Я уже спала, когда подскочила, в комнате все тряслось, - вспоминает девушка. - Мы просто ждали, когда все закончится.

- Хоть я и живу далеко от порта, можно сказать даже я - на одном конце, а порт - на другом, все равно видно дым. Но я его не чувствую. Хотя моя мама утверждает, что гарь чувствуется, - сказала горожанка.

Фото: Дондей

Накануне Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотников. За ночь 10 июля над регионом перехватили около 35 БПЛА. К сожалению, без последствий на земле не обошлось.В Таганроге осколки дрона повредили окна и двери частного дома. Также загорелась кровля административного здания. Еще один пожар произошел на территории Морского порта, где воспламенились нефтепродукты.О том, как прошла эта ночь в Таганроге и что сейчас происходит в городе, DonDay рассказала местная жительница.По ее словам, первые громкие звуки люди услышали 9 июля примерно в 23:30. На улице прозвучало около трех хлопков, после чего все стихло. Горожане успели лечь спать, но около часа ночи тревожные звуки за окном повторились.Уснуть в ту ночь многим так и не удалось. Как только люди пытались лечь обратно, снова раздавались хлопки. По словам горожанки, последний взрыв был слышен около шести утра. Оставшегося времени до работы людям уже не хватило, чтобы выспаться.Несмотря на ЧП, утром таганрожцам все равно пришлось ехать на работу. Выйдя на улицу, жители увидели над городом огромное облако дыма. Очевидцы говорят, что ближе к порту улицы были в мазуте.Кроме того, в городе возникли проблемы с транспортом. К километровым очередям на заправках добавились перекрытия улиц у Морского порта. Жителей домов, которые попали в зону ЧС, попросили временно покинуть жилье. Их разместили в пункте временного размещения. Вернуться домой они смогут только через несколько дней.Пожар на территории Морского порта продолжают ликвидировать. К тушению привлекли пожарный поезд. Люди сообщают, что над городом все еще висит облако дыма.Атака беспилотников затронула и жителей Азова. Ночью люди прятались в укрытиях, а утром столкнулись с большими пробками на дорогах из-за ЧП. Сейчас в городе продолжают тушить пожары на двух объектах хранения нефтепродуктов.