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Жители Ростова засняли драку на автомойке

Жители Ростова засняли драку на автомойке


Жители Ростова-на-Дону записали на видео, как двое мужчин поругались до кулаков. возле автомойки. Драка развернулась по адресу площадь Страны Советов, 3к1 29 июня.

По словам свидетелей, мужчины повздорили неподалеку от бокса самообслуживания. Окружающие пытались их разнять. Исходом драки стало распыление перцового газа — один из мужчин решил таким образом прекратить конфликт.

Жители Ростова шутят, что учитывая текущую обстановку в области странно, что насилие вспыхивает не на АЗС.
Фото: соцсети
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