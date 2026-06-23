Жители Ростова сообщают о застрявшей на внешнем подоконнике кошке на Буденновском

Фото: соцсети

В центре Ростова-на-Дону на внешнем подоконнике здания Центрального рынка закрыли кошку. О несчастном животном 23 июня рассказали местные жители.Пушистую пленницу заметили еще накануне. Здание находится на Буденновском, 12. Окно позади кошки открыто на проветривание, поэтому кошка не может войти в комнату, откуда, предположительно, вышла.По словам жителей, уже больше 24 часов животное отчаянно кричит.Кто и почему закрыл кошку снаружи под палящим солнцем, пока не ясно.