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Жители Ростова сообщают о застрявшей на внешнем подоконнике кошке на Буденновском

Жители Ростова сообщают о застрявшей на внешнем подоконнике кошке на Буденновском


В центре Ростова-на-Дону на внешнем подоконнике здания Центрального рынка закрыли кошку. О несчастном животном 23 июня рассказали местные жители.

Пушистую пленницу заметили еще накануне. Здание находится на Буденновском, 12. Окно позади кошки открыто на проветривание, поэтому кошка не может войти в комнату, откуда, предположительно, вышла.

По словам жителей, уже больше 24 часов животное отчаянно кричит.

Кто и почему закрыл кошку снаружи под палящим солнцем, пока не ясно.
Фото: соцсети
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