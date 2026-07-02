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Жители пяти поселков в Шахтах остались без воды на неопределенный срок

Жители пяти поселков в Шахтах остались без воды на неопределенный срок

Утром 2 июля жители пяти поселков города Шахты остались без водоснабжения из-за аварийного отключения электроэнергии на водонапорной станции «Грачева».

Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная.

Ограничение подачи воды действует примерно с 06:00. Без водоснабжения остались поселки ТЭЦ, Наклонная, Власовка, Новокадамово и Мирный.

Когда подача воды будет восстановлена, пока не уточняется.
Фото: Дондей.
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