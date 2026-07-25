Жителей Ростова предупредили об отключении воды из-за ливня

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Ливень, обрушившийся на Ростовскую область днём 25 июля, привёл к серьёзным нарушениям в работе городской инфраструктуры. Стихия повредила десятки линий электропередач — в результате сотни жителей в выходной день остались без электричества.Проблемы с электроснабжением спровоцировали новые трудности. В Ростовском Водоканале предупредили: из‑за перебоев с электричеством и отключения ряда производственных объектов возможны сбои в подаче воды в разных районах Ростова‑на‑Дону и Батайска.Специалисты уже работают над устранением последствий непогоды. По мере восстановления энергоснабжения они запускают насосные станции — так постепенно в дома жителей возвращается водоснабжение.