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Жителей Ростова предупредили об отключении воды из-за ливня

Жителей Ростова предупредили об отключении воды из-за ливня
Ливень, обрушившийся на Ростовскую область днём 25 июля, привёл к серьёзным нарушениям в работе городской инфраструктуры. Стихия повредила десятки линий электропередач — в результате сотни жителей в выходной день остались без электричества.

Проблемы с электроснабжением спровоцировали новые трудности. В Ростовском Водоканале предупредили: из‑за перебоев с электричеством и отключения ряда производственных объектов возможны сбои в подаче воды в разных районах Ростова‑на‑Дону и Батайска.

Специалисты уже работают над устранением последствий непогоды. По мере восстановления энергоснабжения они запускают насосные станции — так постепенно в дома жителей возвращается водоснабжение.
Фото: Ростов ру
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