Жителей Каменска-Шахтинского предупредили об угрозе БПЛА

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Глава Каменска-Шахтинского Александр Камоцкий сообщил об опасности применения беспилотников в городе. Предупреждение появилось в его социальных сетях около 00:30 29 июля.Горожанам рекомендовали укрыться в помещениях без окон и держаться подальше от окон. Тем, кто в момент оповещения находился на улице или в транспорте, посоветовали как можно скорее пройти в ближайшее здание.Кроме того, жителей призвали не фотографировать и не снимать беспилотники, не приближаться к их обломкам и не пытаться самостоятельно сбить дрон. При обнаружении БПЛА необходимо сохранять спокойствие и сообщить об этом по номеру 112.Ранее аналогичные предупреждения получили жители Азова и Таганрога.