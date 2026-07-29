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Жителей Каменска-Шахтинского предупредили об угрозе БПЛА

Жителей Каменска-Шахтинского предупредили об угрозе БПЛА
Глава Каменска-Шахтинского Александр Камоцкий сообщил об опасности применения беспилотников в городе. Предупреждение появилось в его социальных сетях около 00:30 29 июля.

Горожанам рекомендовали укрыться в помещениях без окон и держаться подальше от окон. Тем, кто в момент оповещения находился на улице или в транспорте, посоветовали как можно скорее пройти в ближайшее здание.

Кроме того, жителей призвали не фотографировать и не снимать беспилотники, не приближаться к их обломкам и не пытаться самостоятельно сбить дрон. При обнаружении БПЛА необходимо сохранять спокойствие и сообщить об этом по номеру 112.

Ранее аналогичные предупреждения получили жители Азова и Таганрога.
Фото: Дондей
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