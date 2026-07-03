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Житель Таганрога пойдет под суд за удар ножом, от которого скончался его знакомый

Житель Таганрога пойдет под суд за удар ножом, от которого скончался его знакомый

В Таганроге перед судом предстанет 63-летний мужчина, обвиняемый в убийстве знакомого.

Трагедия произошла 16 апреля в гаражном кооперативе Таганрога. Обвиняемый и его 52-летний знакомый распивали спиртное в вагончике. Вдруг из-за мелочи начался горячий спор. Ссора переросла в насилие: обвиняемый ударил друга в бедро ножом.

Лезвие вспороло вену. Мужчина погиб по пути в больницу.

Дело с утвержденным обвинительным заключением отправилось в городской суд, сообщает СУ СКР по региону.
Фото: Rostov.ru
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