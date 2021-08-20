Житель Сальска пострадал в перестрелке

Фото: Пострадавший Ваник А. / Соцсети.

Фото: Подозреваемый Ваник Багдасарян / ОМВД России по Сальскому району.

В Сальске в ночь на 22 августа произошла перестрелка. Происшествие случилось в одном из городских кафе на улице Аэродромной, 1, сообщает ОМВД России по Сальскому району.Двое 27-летних парней отдыхали в заведении. Внезапно между ними начался конфликт, во время которого, предположительно, Ваник Багдасарян достал огнестрельное оружие и четыре раза выстрел в Ваника А. Парень получил три пули в голову и одну – в плечо.С открытой черепно-мозговой травмой его госпитализировали в травматологическое отделение ЦРБ Сальского района.Ваника Багдасаряна сейчас разыскивает полиция. После перестрелки он сел в свою «Тойоту Лэнд Крузер» и уехал в неизвестном направлении.