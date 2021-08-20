Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Житель Сальска пострадал в перестрелке

Житель Сальска пострадал в перестрелке
Фото: Пострадавший Ваник А. / Соцсети.

В Сальске в ночь на 22 августа произошла перестрелка. Происшествие случилось в одном из городских кафе на улице Аэродромной, 1, сообщает ОМВД России по Сальскому району.

Двое 27-летних парней отдыхали в заведении. Внезапно между ними начался конфликт, во время которого, предположительно, Ваник Багдасарян достал огнестрельное оружие и четыре раза выстрел в Ваника А. Парень получил три пули в голову и одну – в плечо.

С открытой черепно-мозговой травмой его госпитализировали в травматологическое отделение ЦРБ Сальского района.

Ваника Багдасаряна сейчас разыскивает полиция. После перестрелки он сел в свою «Тойоту Лэнд Крузер» и уехал в неизвестном направлении.


Фото: Подозреваемый Ваник Багдасарян / ОМВД России по Сальскому району.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.