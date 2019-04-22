Житель Ростовской области угрожал убить сожительницу бензопилой



Житель Ростовской области угрожал сожительнице, что убьёт её бензопилой. Подозреваемого приговорили к полутора годам лишения свободы.



Как сообщили в Матвеево-Курганском районном суде, мужчина и женщина 22 октября 2018 года находились у себя дома. Дончанин был пьян и начал ругаться с сожительницей. В ответ она заявила, что выгонит его из дома. Это взбесило подозреваемого, и он схватил бензопилу, которую взял на время у двоюродного брата. Размахивая своим грозным оружием, он сказал, что убьёт женщину. И он сдержал бы своё слово, если бы вдруг не закричал ребёнок потерпевшей. Она повернула голову в его сторону, и удар бензопилы пришёлся в стену.



После этого мужчина уехал к брату и вернул ему инструмент, на котором уже была сломана рукоять.



Перепуганная женщина отправилась в полицию и сообщила о произошедшем.



Во время следственных действий фигурант находился дома. В январе 2019 года его сосед уехал в гости к детям. Тогда злоумышленник взял отвертку и решил пробраться в его жильё. Вскрыть замок не получилось, поэтому ему пришлось снимать окно. Из дома он забрал 565 рублей, четыре пачки сигарет, два литра самогона и пять литров домашнего вина. Хозяину жилища сообщили о том, что в его дом пробрался неизвестный.



Фигурант признан виновным по статьям «Угроза убийством» и «Кража». Ему назначили полтора года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.