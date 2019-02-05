Житель Ростовской области до смерти забил гражданскую жену



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Шокирующий случай произошёл в Ростовской области в конце января. Житель посёлка Синогорский Белокалитвинского района жестоко расправился над своей сожительницей.



В один из вечером супруги коротали время за бутылочкой спиртного. Постепенно обычный разговор приобрёл негативный оттенок. 53-летний дончанин и его 38-летняя сожительница начали спорить, осыпая друг друга взаимными упрёками. Когда словестные аргументы закончились, мужчина повалил жену на пол и начал со всей силы наносить удары.



Он сломал женщине несколько рёбер, а на лице не оставил живого места, сообщает DonDay.ru. Мужчина остановился только после того, как супруга потеряла сознание. Бросив её в таком состоянии, он отправился дальше выпивать.



Избитая женщина пролежала на полу два дня. Сожитель обратил на неё внимание только после того, как она перестала издавать хрипы и стоны. Осознав, что супруга мертва, он сам вызвал полицию и скорую помощь. Прибывшие полицейские задержали мужчину.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, - рассказал старший помощник белокалитвинского городского прокурора Максим Глуховец.



В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.