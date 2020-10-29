Житель Ростовской области стал участником смертельного ДТП
Житель Ростовской области стал участником смертельной аварии. Происшествие случилось днем 29 октября в Рамонском районе Воронежской области.
На 493-м километре трассы М-4 «Дон» - Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар произошла авария. Иномарка «Митсубиси Шариот» столкнулась с грузовиком «Вольво» под управлением 43-летнего дончанина. Автомобилисты направлялись в сторону Московской области. От полученных травм водитель «Митсубиси» скончался на месте происшествия.
Правоохранители выясняют все обстоятельства и причины аварии.
- Личность погибшего устанавливают, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.