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Житель Ростовской области стал участником смертельного ДТП

Житель Ростовской области стал участником смертельного ДТП
Житель Ростовской области стал участником смертельной аварии. Происшествие случилось днем 29 октября в Рамонском районе Воронежской области.

На 493-м километре трассы М-4 «Дон» - Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар произошла авария. Иномарка «Митсубиси Шариот» столкнулась с грузовиком «Вольво» под управлением 43-летнего дончанина. Автомобилисты направлялись в сторону Московской области. От полученных травм водитель «Митсубиси» скончался на месте происшествия.

Правоохранители выясняют все обстоятельства и причины аварии.

- Личность погибшего устанавливают, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

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