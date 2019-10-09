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Житель Ростовской области разбился на Курской АЭС-2, упав с 20-го этажа

Житель Ростовской области разбился на Курской АЭС-2, упав с 20-го этажа
Житель Ростовской области разбился на Курской АЭС-2. Трагедия произошла 10 октября в Курчатовском районе Курской области. Об этом сообщает 46tv.ru.

По данным издания, 34-летний монтажник трудился на АО «Концерн Титан-2». Он приехал на заработки из Ростовской области.
Мужчина работал на стройплощадке. Он занимался монтажом конструкции на двадцатом этаже. По неизвестной причине рабочий упал. Человек скончался на месте.

Сообщается, что сейчас выясняются все обстоятельства трагического инцидента.

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