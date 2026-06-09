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Житель Ростовской области пострадал в пожаре на своем участке

Житель Ростовской области пострадал в пожаре на своем участке


Житель Ростовской области, 61-летний мужчина, получил ожоги при пожаре в хозпостройке на своем участке. О происшествии сообщили в МБУ АР «УПЧС».

Пожар вспыхнул 9 июня в поселке Темерницком Аксайского района. На восьми квадратных метрах загорелась хозяйственная постройка по адресу: 2-я Линия, 30. При этом внутри был хозяин.

Заметившие ситуацию соседи позвонили спасателям и начали тушить сами. Совместными усилиями люди потушили огонь, и прибывшим специалистам экстренных служб осталось только увезти пострадавшего на госпитализацию.

Он получил ожоги второй и третьей степеней.
Фото: МБУ АР «УПЧС»
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