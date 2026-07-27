Житель Ростовской области погиб во время шторма на Черном море в Сочи
Трагедия произошла вечером 24 июля в районе дикого пляжа в Сочи. Как сообщили в ЮРПСО МЧС России, житель Ростовской области вошел в море, когда на воде уже разыгрался шторм.
Когда мужчина не вернулся на берег, его близкие обратились за помощью к спасателям.
Специалисты на катере обследовали акваторию, буны и прибрежные защитные сооружения, однако в первый день поиски результатов не дали. На следующий день спасательная операция продолжилась.
Тело мужчины обнаружили на дне моря примерно в 130 метрах от берега. Его подняли на поверхность, доставили на катере к берегу и передали сотрудникам следственных органов.