Житель Ростовской области погиб во время шторма на Черном море в Сочи

— На катере прибыли в указанный район, галсами обследовали акваторию на удалении от 10 до 150 метров от берега. Водолазный поиск велся вдоль поперечного волнореза как со стороны берега, так и со стороны моря. Затем участок разделили на три квадрата, — сообщили в ЮРПСО МЧС России.

ЮРПСО МЧС России

Трагедия произошла вечером 24 июля в районе дикого пляжа в Сочи. Как сообщили в ЮРПСО МЧС России, житель Ростовской области вошел в море, когда на воде уже разыгрался шторм.Когда мужчина не вернулся на берег, его близкие обратились за помощью к спасателям.Специалисты на катере обследовали акваторию, буны и прибрежные защитные сооружения, однако в первый день поиски результатов не дали. На следующий день спасательная операция продолжилась.Тело мужчины обнаружили на дне моря примерно в 130 метрах от берега. Его подняли на поверхность, доставили на катере к берегу и передали сотрудникам следственных органов.