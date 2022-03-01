Житель Ростовской области до смерти забил друга своей сестры

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В Белокалитвинском районе Ростовской области мужчина до смерти забил друга своей сестры. Трагическое происшествие случилось в хуторе Крутинском 24 февраля, сообщает donday.ru со ссылкой на источник.В тот день 51-летний мужчина напился, и его приятельница ушла к своему брату. Спустя какое-то время она попросила родственника наведаться к другу. Тот зачем-то взял с собой автомобильную деталь и направился к дому. Там между мужчинами произошла потасовка, во время которой брат женщины несколько раз ударил ее приятеля той самой деталью и ушел.Спустя трое суток, 27 февраля, женщина вернулась домой и нашла друга мертвым. Прибывшие правоохранители допросили ее и вышли на след подозреваемого. Деталь, которой он избил потерпевшего, обнаружили в канаве неподалеку от дома.Помощник белокалитвинского городского прокурора сообщил изданию, что подозреваемый задержан. В отношении него 1 марта было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Статьей предусмотрено до 15 лет лишения свободы.