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Житель Ростовской области чуть не утонул из-за рыболовного крючка на буйке

Житель Ростовской области чуть не утонул из-за рыболовного крючка на буйке


В станице Вешенской Ростовской области мужчина едва не утонул, отдыхая на пляже. Причиной происшествия стал рыболовный крючок, который буквально приковал пловца к ограждению купальной зоны.

ЧП случилось 8 июля на Дону. Местный житель зашел в воду и добрался до буйков. Когда он коснулся одного из них, острый крючок впился ему в ладонь.

Самостоятельно освободиться у него не получилось, и он остался висеть на линии. На помощь вызвали спасательный катер. Прибывшая бригада доставила пострадавшего на сушу. Уже на берегу медики извлекли из руки крючок и обработали рану.
Фото: ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ»
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