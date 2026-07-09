Житель Ростовской области чуть не утонул из-за рыболовного крючка на буйке

Фото: ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ»

В станице Вешенской Ростовской области мужчина едва не утонул, отдыхая на пляже. Причиной происшествия стал рыболовный крючок, который буквально приковал пловца к ограждению купальной зоны.ЧП случилось 8 июля на Дону. Местный житель зашел в воду и добрался до буйков. Когда он коснулся одного из них, острый крючок впился ему в ладонь.Самостоятельно освободиться у него не получилось, и он остался висеть на линии. На помощь вызвали спасательный катер. Прибывшая бригада доставила пострадавшего на сушу. Уже на берегу медики извлекли из руки крючок и обработали рану.