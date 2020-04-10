Житель Ростова может попасть под статью за попытку убежать от правоохранителя

В социальных сетях стало популярным видео, на котором житель Ростова-на-Дону пытается убежать от полицейского патруля. Происшествие случилось в нескольких метрах от ТЦ «Талер» 13 апреля.На кадрах случайного прохожего видно, что правоохранители остановили мужчину средних лет. Они что-то сказали ему, но тот пытался пройти дальше. Внезапно прохожий оттолкнул полицейского и "сделал ноги" во дворы.− Мужчину задержали. Его личность установлена. Проводится проверка, в ходе которой выяснится, почему он пытался скрыться, – прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. – Правоохранители усматривают в его действиях признаки преступления по статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти». Материалы проверки передадут в Следственный комитет для принятия процессуального решения.Мужчину могут привлечь с уголовной ответственности. Ему грозит до 40 тысяч рублей или год исправительных работ.