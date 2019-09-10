Житель Новочеркасска получил серьёзные ожоги, спасая мать из пожара



В Новочеркасске мужчина пострадал в результате пожара в своём доме. Огонь вспыхнул в здании на улице Транспортной примерно в два часа ночи 12 сентября. Сейчас Александр находится в областном ожоговом центре, сообщает DonDay Новочеркасск.



Когда пламя охватило комнату, мать мужчины запаниковала и не смогла самостоятельно выйти из помещения. Тогда она стала звать сына на помощь. Прибежав к маме, Александр попытался вместе с ней выбраться через окно, но его не удалось открыть. Тогда мужчина разбил окно и вытащил мать на улицу. Затем он спас из огня свою девушку Надежду.



В результате происшествия Александр получил ожоги 20 процентов тела, а также колото-резаные ранения от битого стекла. Прибывшие на место медики доставили его в БСМП Новочеркасска. Затем пострадавшего перевезли в областной ожоговый центр.

Пожар уничтожил абсолютно всё имущество семьи Александра. Сейчас их друзья и родственники собирают средства, чтобы помочь погорельцам.

