Житель Морозовска получил ожоги при пожаре в «Газели»

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Поздно ночью 23 июля на улице Щаденко в Морозовске загорелась «Газель». Во время пожара пострадал мужчина.Местный житель попытался самостоятельно потушить горящий автомобиль. В результате он получил ожоги рук и спины.Как сообщили в региональном ГУ МЧС, огонь распространился на площади четыре квадратных метра. Для ликвидации пожара привлекались четыре сотрудника и одна единица техники.По предварительной версии дознавателя МЧС, причиной происшествия мог стать поджог.