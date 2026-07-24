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Житель Морозовска получил ожоги при пожаре в «Газели»

Житель Морозовска получил ожоги при пожаре в «Газели»
Поздно ночью 23 июля на улице Щаденко в Морозовске загорелась «Газель». Во время пожара пострадал мужчина.

Местный житель попытался самостоятельно потушить горящий автомобиль. В результате он получил ожоги рук и спины.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, огонь распространился на площади четыре квадратных метра. Для ликвидации пожара привлекались четыре сотрудника и одна единица техники.

По предварительной версии дознавателя МЧС, причиной происшествия мог стать поджог.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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