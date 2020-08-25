Житель Красносулинского района Дона подозревается в убийстве пенсионерки

В Ростовской области 42-летний дончанин подозревается в убийстве пожилой женщины. Трагедия произошла в поселке Первомайском Красносулинского района 26 августа.Как рассказали в СУ СКР по региону, дончанин узнал, что у 82-летней пенсионерки дома лежат 90 тысяч рублей. Он пролез к ней во двор, деревянным брусом пять раз ударил женщину по голове, спрятал тело убитой в хозпостройке, забрал деньги и сбежал.- По ходатайству следователя судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в ведомстве.В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Убийство из корыстных побуждений». Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.