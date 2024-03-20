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Житель Краснодарского края попал под поезд в Ростове-на-Дону

Житель Краснодарского края попал под поезд в Ростове-на-Дону
В центре столицы Дона пассажирский поезд сбил жителя Краснодарского края. Происшествие случилось 19 марта в рядом со станцией Ростов-Товарный.

Около 19:30 мужчина переходил железнодорожные пути неподалеку от улицы Нансена. В этот момент навстречу ему двигался состав, направлявшийся из Таганрога в Санкт-Петербург. Машинист сигналил пешеходу, но тот не отреагировал. Поезд экстренно затормозили, однако это не помогло избежать столкновения. Мужчина чудом выжил. Его с тяжелыми травмами доставили в больницу.

- После происшествия жителя станицы Новосергиевской госпитализировали, - сообщили в УТ МВД по СКФО.
Фото: Яндекс.Карты
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