Житель Челябинска, приехавший по работе в Новочеркасск, погиб под колёсами иномарки





В Новочеркасске в ДТП погиб 47-летний житель города Челябинска. Мужчина приехал в Ростовскую область в командировку. Трагический случай произошёл около 15 часов 26 февраля.



Мужчина работал дальнобойщиком. Он приехал на КамАЗе на новочеркасский стекольный завод за грузом, пишет DonDay Новочеркасск. Припарковав грузовик, водитель стал переходить дорогу по пешеходному переходу через Харьковское шоссе. Автомобили в правом ряду остановились, чтобы пропустить пешехода. Двигавшийся на большой скорости в соседнем ряду «Рено Логан» не притормозил перед «зеброй», поэтому слишком поздно увидел человека, переходящего дорогу. Водитель иномарки резко затормозил. По словам очевидцев, мужчина упал перед автомобилем. Уже лежащего пешехода машина переехала и протащила за собой несколько метров.



Свидетели происшествия кинулись на помощь. Они подняли «Рено» и вытащили из-под него пострадавшего. К сожалению, помочь ему уже было нельзя. Прибывшие медики «скорой» только констатировали смерть.



В руках у мужчины был телефон. Поэтому о трагедии его семье и работодателю сообщили сразу же.