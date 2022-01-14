Житель Азова едва не выпал из окна многоэтажки
Житель Азова едва не выпал из окна многоэтажного дома. ЧП случилось днем 15 января.
Фото опубликовали в соцсетях очевидцы. По их словам, мужчина был в крови и громко бранился. На снимке видно, что горожанин сидит подоконнике, свесив ноги вниз. Единственное, что удерживает его, - руки, которыми он держится за раму. Соседи, увидев происходящее, вызвали полицию.
В ГУ МВД по Ростовской области подтвердили, что вызов действительно поступал на этот адрес. На место выезжали правоохранители. Однако подробности пока не сообщают.