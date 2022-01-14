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Житель Азова едва не выпал из окна многоэтажки

Житель Азова едва не выпал из окна многоэтажки
Житель Азова едва не выпал из окна многоэтажного дома. ЧП случилось днем 15 января.

Фото опубликовали в соцсетях очевидцы. По их словам, мужчина был в крови и громко бранился. На снимке видно, что горожанин сидит подоконнике, свесив ноги вниз. Единственное, что удерживает его, - руки, которыми он держится за раму. Соседи, увидев происходящее, вызвали полицию.

В ГУ МВД по Ростовской области подтвердили, что вызов действительно поступал на этот адрес. На место выезжали правоохранители. Однако подробности пока не сообщают.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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