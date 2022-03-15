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Жестокое нападение грабителя из Ростова на жительницу Воронежа в подъезде попало на видео

Жестокое нападение грабителя из Ростова на жительницу Воронежа в подъезде попало на видео
Видео жестокого нападения жителя Ростовской области на жительницу Воронежа облетело соцсети. Инцидент произошел еще 6 марта, но огласку получил только после того, как кадры с места ЧП попали в Сеть.

На видео можно увидеть, как девушка заходит в подъезд дома на улице 45-й Стрелковой Дивизии. Видно, как она идет к лифту и нажимает кнопку вызова. В это время сзади к ней подходит молодой человек в маске. Точным ударом кулака по лицу он отправляет незнакомку в нокаут. Дальше в кадре происходит возня - парень снимает с жертвы украшения и копошится в карманах. Забрав телефон и ценности, он убегает.

Оправившись, избитая девушка пошла в полицию. Грабителем оказался 28-летний ростовчанин. Правоохранители задержали его дома спустя несколько дней и привезли в Воронеж. Выяснилось, что парень был не раз судим, а на преступление решился из-за нехватки денег.

- В отношении подозреваемого возбуждено дело по статье «Грабеж», - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области. - Теперь полицейские устанавливают, куда молодой человек дел драгоценности.

Если вину ростовчанина докажут в суде, ему грозит до семи лет колонии.
Фото: ГУ МВД по Воронежской области.
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