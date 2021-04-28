Жертвами коронавируса стали ещё 12 жителей Ростовской области

В Ростовской области коронавирус забрал жизни ещё 12 человек. Данные на 30 апреля появились на портале регионального правительства.За минувшие сутки с подтверждённым COVID-19 скончались шесть женщин в возрасте 56-84 лет и шесть мужчин 40-86 лет. Пациенты ковидных госпиталей последние нисколько дней находились в тяжёлом состоянии и были подключёны к аппаратам ИВЛ. По заключению патологоанатомов дончане, помимо коронавируса, жаловались на разные хронические болезни, в числе которых - проблемы с сердечно-сосудистой системой.За весь период пандемии коронавирусной инфекции на Дону зарегистрировано 4 055 случаев смерти.С 29 на 30 апреля опасный вирус выявили у 230 жителей региона. Так, нарастающим итогом число инфицированных составило 87 961.Отметим, Ростовская область находится на пятом месте в рейтинге субъектов России по эпидемиологической ситуации. Первые позиции занимают по-прежнему Москва (1 092 811 заболевших, 18 315 умерших), Санкт-Петербург (415 740 заболевших, 13 214 умерших), Московская область (249 881 заболевший, 5 821 умерший) и Нижегородская область (113 967 заболевших, 3 180 умерших).