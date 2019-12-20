Женщина в Ростове ушла из дома и пропала



В Ростове пропала без вести 42-летняя женщина. Ориентировку на розыск Ирины Завалишиной разослали полицейские. Дончанка пропала 23 декабря в Кировском районе города. Она вышла из дома и не вернулась.



Родные написали заявление о пропаже в полицию. Они сообщили, что её рост — около 160-165 сантиметров, телосложение среднее. У Ирины тёмные прямые волосы, карие глаза и овальное смуглое лицо. Когда её видели в последний раз, на ней были клетчатый пиджак, чёрные брюки, чёрный пуховик до колен и ботинки такого же цвета.



Любую информацию о местонахождении Ирины Завалишиной просят сообщать по номерам: 8 (863) 249-23-66, 8 (863) 249-22-24 или 02.

