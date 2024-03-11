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Женщина с пожилой матерью погибли при пожаре в Ростове

Женщина с пожилой матерью погибли при пожаре в Ростове
В Ростове два человека погибли во время пожара в частном доме. Жуткая трагедия случилась в ночь на 11 марта в Нахичевани.

Кирпичный дом на улице 30-я Линия, 67А загорелся около 1:00. Соседи, увидев столб черного дыма, вызвали спасателей.

— На место направили 19 человек на шести спецмашинах, — уточнили в ГУ МЧС по Ростовской области.

К приезду пожарных полыхал весь дом. Площадь ЧП составила порядка 60 квадратных метров. Полностью потушить жилье удалось спустя два часа. В одной из комнат обнаружили тела двух женщин в возрасте 66 и 90 лет. Женщина с пожилой матерью скончались от отравления дымом.

Причиной страшного ЧП стал аварийный режим работы электропроводки. Вероятно, ее давно не меняли.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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