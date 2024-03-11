Женщина с пожилой матерью погибли при пожаре в Ростове

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростове два человека погибли во время пожара в частном доме. Жуткая трагедия случилась в ночь на 11 марта в Нахичевани.Кирпичный дом на улице 30-я Линия, 67А загорелся около 1:00. Соседи, увидев столб черного дыма, вызвали спасателей.— На место направили 19 человек на шести спецмашинах, — уточнили в ГУ МЧС по Ростовской области.К приезду пожарных полыхал весь дом. Площадь ЧП составила порядка 60 квадратных метров. Полностью потушить жилье удалось спустя два часа. В одной из комнат обнаружили тела двух женщин в возрасте 66 и 90 лет. Женщина с пожилой матерью скончались от отравления дымом.Причиной страшного ЧП стал аварийный режим работы электропроводки. Вероятно, ее давно не меняли.