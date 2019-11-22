Женщина на иномарке врезалась в столб в Шахтах



В Шахтах «Мицубиси Лансер» врезался в опору линий электропередач. ДТП произошло на улице Дачной 24 ноября.



По информации ГУ МВД Ростовской области, 49-летняя женщина, управляя иномаркой, на большой скорости съехала на обочину, где врезалась в столб.

- Пострадавшую с различными травмами на скорой доставили в больницу, - рассказали в донском главке.



Свидетели происшествия сообщили, что иномарку подрезал другой автомобиль. Избегая столкновения, водитель «Мицубиси» съехала на обочину, где врезался в опору ЛЭП. Лихач тем временем с места ДТП скрылся.

