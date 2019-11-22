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Женщина на иномарке врезалась в столб в Шахтах

Женщина на иномарке врезалась в столб в Шахтах
В Шахтах «Мицубиси Лансер» врезался в опору линий электропередач. ДТП произошло на улице Дачной 24 ноября.

По информации ГУ МВД Ростовской области, 49-летняя женщина, управляя иномаркой, на большой скорости съехала на обочину, где врезалась в столб.
- Пострадавшую с различными травмами на скорой доставили в больницу, - рассказали в донском главке.

Свидетели происшествия сообщили, что иномарку подрезал другой автомобиль. Избегая столкновения, водитель «Мицубиси» съехала на обочину, где врезался в опору ЛЭП. Лихач тем временем с места ДТП скрылся.

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