Женщина и 3-летний малыш пострадали в ДТП на трассе Ростов — Таганрог
В Неклиновском районе Ростовской области женщина и ребёнок пострадали в результате ДТП. Несчастный случай произошёл на трассе Ростов — Таганрог 18 мая около 8:30.
По предварительной информации, 26-летний парень на «ВАЗ-2114» на перекрёстке превысил скорость на мокрой дороге и врезался в «Киа Рио» и «ВАЗ-2109».
- В результате ДТП пострадали пассажиры иномарки — 54-летняя женщина и 3-летний ребёнок, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.