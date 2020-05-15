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Женщина и 3-летний малыш пострадали в ДТП на трассе Ростов — Таганрог

Женщина и 3-летний малыш пострадали в ДТП на трассе Ростов — Таганрог
В Неклиновском районе Ростовской области женщина и ребёнок пострадали в результате ДТП. Несчастный случай произошёл на трассе Ростов — Таганрог 18 мая около 8:30.

По предварительной информации, 26-летний парень на «ВАЗ-2114» на перекрёстке превысил скорость на мокрой дороге и врезался в «Киа Рио» и «ВАЗ-2109».

- В результате ДТП пострадали пассажиры иномарки — 54-летняя женщина и 3-летний ребёнок, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

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