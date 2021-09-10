Задержана пара, избившая подростка в Ростове

В донской столице была задержана пара, которая ограбила 14-летнего парня в СНТ «Садовод», в переулке Дубравном. Молодые люди подозреваются в грабеже.Напомним, происшествие случилось днем 3 сентября. Пара подошла к несовершеннолетнему, после чего напала на него. Несовершеннолетний стал оказывать сопротивление, но преступники забрали у него дорогостоящие наушники. Кроме того, мужчина нанес несколько ударов подростку.На поиск злоумышленников ушло больше недели. За грабеж подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы. Решается вопрос о заключении задержанных под стражу. Избитый подросток обратился с жалобами в больницу.