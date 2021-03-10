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Задержан мужчина, пытавшийся ограбить Сбербанк в Ростове

Задержан мужчина, пытавшийся ограбить Сбербанк в Ростове
В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в попытке ограбления банка «Сбер». Происшествие случилось вечером 11 марта на проспекте Стачки, 30.

По словам очевидцев, мужчина лет 30 ворвался в здание и потребовал у кассира все деньги. Преступник достал гранату и угрожал ею для большей убедительности. Однако завершить ограбление мужчине не удалось: по неизвестным причинам он внезапно покинул банк.

В тот же день правоохранители задержали подозреваемого ростовчанина. Им оказался 31-летний житель донской столицы.

- Стражи порядка проводят мероприятия, направленные на сбор доказательственной базы и установление причастности фигуранта к совершенному деянию, - сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

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