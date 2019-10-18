Заброшенный детский сад сгорел в Новочеркасске



В Ростовской области сгорел заброшенный детский сад. Случай произошёл в Новочеркасске 21 октября. Примерно в 21:30 загорелось двухэтажное здание на улице Молодёжной. О пожаре сообщили люди, живущие неподалёку.



За считанные минуты пламя распространилось по всей постройке. К моменту прибытия пожарных она уже была полностью охвачена огнём. Как сообщает DonDay Новочеркасск, спасатели при проверке обнаружили в здании мужчину, который задыхался от дыма. Его вывели наружу и передали медикам, однако он быстро убежал.



Потушить огонь удалось только около полуночи. Предположительно, пожар начался на первом этаже заброшенного детского сада.

