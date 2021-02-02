За убийство тещи дончанин получил 18 лет колонии

Житель Ростовской области получил 18 лет колонии за убийство тещи. Мужчину признали виновным в покушении на убийство двух лиц из корыстных побуждений и убийство из корыстных побуждений. Об этом 4 февраля сообщили в СУ СК РФ по Волгоградской области.Следователи установили, что летом 2019 года дончанин приехал в гости к своей пожилой теще. Мужчина пытался договориться с родственницей о приватизации и продаже ее двухкомнатной квартиры. Вырученные деньги он планировал поделить с женой для покупки и строительства жилья. Получив отказ от пенсионерки, разъяренный мужчина пошел на преступление.Он схватил нож и ударил им женщину в грудь. Потом он попытался убить сына женщины, глухонемого инвалида, но тот выбежал из квартиры и позвал на помощь. Злоумышленника задержали прямо на месте преступления.Суд учел все доказательства и приговорил его к 18 годам колонии строгого режима, а также компенсации в 1,5 миллиона рублей. К тому же мужчине придется еще два года после отбытия наказания быть ограниченным в передвижении.