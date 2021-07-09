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За убийство ростовского ресторатора члены банды получили 22 года строгача

За убийство ростовского ресторатора члены банды получили 22 года строгача
Ростовский областной суд вынес приговор членам банды, обвиняемых в убийстве известного ресторатора Михаила Шермана. Преступление случилось в октябре 2015 года.

Напомним, что 5 октября трое злоумышленников подкараулили владельца ресторанно-гостиничного комплекса «Тет-а-Тет» Михаила Шермана и его семью, когда те вернулись домой. Угрожая «огнестрелом», налетчики затащили бизнесмена, его жену и дочь в коттедж, где связали. Самого Михаила злоумышленники сначала пытали на предмет хранения ценных вещей. После этого связанного предпринимателя бросили в бассейн, где он захлебнулся. Ценой жизни стали деньги и украшения на общую сумму в 4,6 миллионов рублей. Мать и дочь остались живы.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Разбой».

Подозреваемыми стал члены ростовской банды грабителей Алексей Садохин и Арсен Казиев. Вообще, в момент преступления они действовали втроем. Однако третий налетчик, Сергей Хохлачев, скончался в 2017 году. Уголовное преследование отношении в него было прекращено.

- Садохину и Казиеву назначено по 22 года лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы каждому сроком на 1,5 года, - рассказали в прокуратуре Ростовской области.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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