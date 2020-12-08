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За убийство ростовского ресторатора будут судить членов преступной банды

За убийство ростовского ресторатора будут судить членов преступной банды
За расправу над ростовским ресторатором из Ростова будут судить членов преступной банды. Уголовное дело в отношении Казиева и Садохина передано в суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемые Садохин и Казиев в 2015 году вошли в состав банды, организатором и лидером которой являлся Хохлачев. Участники группировки подчинялись ему, носили с собой огнестрельное оружие и конспирировались. На их счету было порядка пяти вооруженных нападений на банки и ювелирные магазины.

Одним из громких преступлений стало разбойное нападение на знакомого Хохлачева, Михаила Шермана. Мужчина владел ресторанно-гостиничным комплексом «Тет-а-Тет», был человеком уважаемым и зажиточным.

По версии следствия, осенью 2015 года мужчины вооружились огнестрельным и холодным оружием и караулили возле коттеджа Шермана. Михаил вместе со своей женой вернулся домой на автомобиле. Когда супруги въехали во двор, трое в масках перепрыгнули через забор и проникли в коттедж. Злоумышленники связали их. Угрожая расправой, преступники потребовали деньги и ценное имущество. Банда похитила имущество на сумму порядка 4,6 миллионов рублей, а самого бизнесмена бросила связанным в бассейн. Мужчина захлебнулся.

Несмотря на то, что трагедия случилась несколько лет назад, собрать необходимые доказательства и раскрыть преступление удалось только сейчас.

- Уголовное дело в отношении Казиева и Садохина направлено в Генпрокуратуру РФ для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения, - сообщили в СК РФ. - Уголовное преследование Хохлачева прекращено в связи с его смертью в 2017 году.

Обвиняемым, лишившим семью кормильца, грозит до 20 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

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