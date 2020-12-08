За убийство ростовского ресторатора будут судить членов преступной банды

За расправу над ростовским ресторатором из Ростова будут судить членов преступной банды. Уголовное дело в отношении Казиева и Садохина передано в суд для рассмотрения по существу.Обвиняемые Садохин и Казиев в 2015 году вошли в состав банды, организатором и лидером которой являлся Хохлачев. Участники группировки подчинялись ему, носили с собой огнестрельное оружие и конспирировались. На их счету было порядка пяти вооруженных нападений на банки и ювелирные магазины.Одним из громких преступлений стало разбойное нападение на знакомого Хохлачева, Михаила Шермана. Мужчина владел ресторанно-гостиничным комплексом «Тет-а-Тет», был человеком уважаемым и зажиточным.По версии следствия, осенью 2015 года мужчины вооружились огнестрельным и холодным оружием и караулили возле коттеджа Шермана. Михаил вместе со своей женой вернулся домой на автомобиле. Когда супруги въехали во двор, трое в масках перепрыгнули через забор и проникли в коттедж. Злоумышленники связали их. Угрожая расправой, преступники потребовали деньги и ценное имущество. Банда похитила имущество на сумму порядка 4,6 миллионов рублей, а самого бизнесмена бросила связанным в бассейн. Мужчина захлебнулся.Несмотря на то, что трагедия случилась несколько лет назад, собрать необходимые доказательства и раскрыть преступление удалось только сейчас.- Уголовное дело в отношении Казиева и Садохина направлено в Генпрокуратуру РФ для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения, - сообщили в СК РФ. - Уголовное преследование Хохлачева прекращено в связи с его смертью в 2017 году.Обвиняемым, лишившим семью кормильца, грозит до 20 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.