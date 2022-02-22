За сутки в Ростовской области шесть человек скончались от последствий коронавируса
Ростовская область продолжает жить в условиях пандемии коронавируса. Свежие данные по числу зараженных и умерших от опасной инфекции публикует правительство донского региона.
По данным на 24 февраля, в регистре умерших по результатам патолого-анатомического вскрытия - еще шесть человек с COVID-19. Это четыре женщины от 68 до 94 лет, а также двое мужчин 55 и 85 лет. Все умершие страдали хроническими заболеваниями, которые стали причиной скорой кончины. Всего за весь период жертвами опасной инфекции стали 10 278 человек.
Продолжает расти число зараженных коронавирусом. За сутки опасный вирус подтвердился у 3 508 человек. Всего с начала пандемии инфекцией заболели 308 400 жителей Ростовской области.