За сутки в Ростовской области шесть человек скончались от последствий коронавируса

Фото: yandex.ru

Ростовская область продолжает жить в условиях пандемии коронавируса. Свежие данные по числу зараженных и умерших от опасной инфекции публикует правительство донского региона.По данным на 24 февраля, в регистре умерших по результатам патолого-анатомического вскрытия - еще шесть человек с COVID-19. Это четыре женщины от 68 до 94 лет, а также двое мужчин 55 и 85 лет. Все умершие страдали хроническими заболеваниями, которые стали причиной скорой кончины. Всего за весь период жертвами опасной инфекции стали 10 278 человек.Продолжает расти число зараженных коронавирусом. За сутки опасный вирус подтвердился у 3 508 человек. Всего с начала пандемии инфекцией заболели 308 400 жителей Ростовской области.