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За сутки в Ростовской области ликвидировали более 40 пожаров

За сутки в Ростовской области ликвидировали более 40 пожаров
За сутки в Ростовской области потушили более 40 пожаров. Статистику за 2 июля привели в региональном ГУ МЧС.

Спасателей привлекали к ликвидации 11 техногенных пожаров. В одном из них погиб человек. Кроме того, пожарные тушили 12 возгораний сухой растительности и 17 загораний мусора. Также специалисты четыре раза выезжали на устранение последствий ДТП.

Всего на вызовы направлялись 292 человека и 73 единицы техники.

Отметим, что до конца суток 3 июля в отдельных районах Ростовской области сохранится высокий класс пожароопасности. Жителей региона просят быть осторожными с открытым огнем, не разводить костры и соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы не допустить природных пожаров.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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