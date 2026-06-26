За сутки в Ростовской области ликвидировали 22 возгорания

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

За прошедшие сутки, 25 июня, в Ростовской области сотрудники МЧС потушили 22 пожара. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.Из общего числа происшествий шесть пришлись на техногенные пожары. Еще 16 раз спасатели выезжали на тушение загоревшейся сухой растительности и мусора.Кроме того, за сутки было зарегистрировано одно происшествие на водном объекте.К ликвидации происшествий привлекались 148 сотрудников МЧС и 37 единиц спецтехники.