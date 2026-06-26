За сутки в Ростовской области ликвидировали 22 возгорания
За прошедшие сутки, 25 июня, в Ростовской области сотрудники МЧС потушили 22 пожара. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.
Из общего числа происшествий шесть пришлись на техногенные пожары. Еще 16 раз спасатели выезжали на тушение загоревшейся сухой растительности и мусора.
Кроме того, за сутки было зарегистрировано одно происшествие на водном объекте.
К ликвидации происшествий привлекались 148 сотрудников МЧС и 37 единиц спецтехники.