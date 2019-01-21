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За решётку села женщина, задушившая свою падчерицу в Ростовской области

За решётку села женщина, задушившая свою падчерицу в Ростовской области
В Белой Калитве под суд пошла женщина, задушившая свою приёмную дочь. Кроме этого, мачеха подожгла её тело в лесу.

Вершинина вместе с мужем, падчерицей и её детьми проживали в одном доме. Девушка была владелицей жилья, которое она приобрела за счет материнского капитала.

В семье часто возникали конфликты из-за того, что Вершинина хотела прописать в доме своих кровных детей, но падчерица была против.
Роковая ссора произошла 31 октября 2015 года. Около 19 часов женщины спорили во дворе дома о том, правильно ли приёмная дочь воспитывает своих детей. Спор перерос в серьёзный конфликт, а затем - в драку. Мачеха прижала падчерицу к стене и стала душить. Вскоре бездыханное тело девушки обмякло.

Поняв, что убила несчастную, Вершинина побежала к своему мужу. Супруги затащили труп в машину и повезли в лесополосу. Там они положили тело на землю, облили бензином и подожгли.

Спустя какое-то время в этих местах оказался охотник, он и наткнулся на останки. Мужчина вызвал правоохранителей, которые вскоре задержали виновных.

Городской суд признал Вершинину виновной в совершении убийства. Она получила восемь лет колонии общего режима. К тому же её обязали выплатить 500 тысяч рублей сестре погибшей.

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