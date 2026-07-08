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За ночь 8 июля над Ростовской областью и другими регионами России сбили более 400 БПЛА

За ночь 8 июля над Ростовской областью и другими регионами России сбили более 400 БПЛА

В ночь на 8 июля силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили беспилотники над Ростовской областью и рядом других регионов России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Также средства ПВО ликвидировали воздушные цели над акваториями Азовского и Черного морей.

По данным ведомства, операции по отражению атак проводились с 20:00 7 июля до 8:00 8 июля. За это время системы противовоздушной обороны были задействованы в небе над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, а также Республиками Крым и Татарстан.
Фото: Дондей
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