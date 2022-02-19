За нарушение границы в Ростовской области уничтожили пять украинских диверсантов и две БМП

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На границе Ростовской области российские военные уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ (Вооруженные силы Украины). Проникновение на территорию РФ обнаружили рано утром 21 февраля в станице Митякинской Тарасовского района.Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, для задержания диверсантов пограничный отряд ФСБ России запросил подкрепление. Для экстренной эвакуации разведчиков из Украины направились две БМП (боевых машины пехоты).Тогда российские войска открыли огонь из противотанковых средств. В результате были уничтожены обе БМП и пять диверсантов. Со стороны Вооруженных сил РФ и пограничных войск ФСБ России нет пострадавших среди военнослужащих.