За минувшие сутки в Ростовской области потушили 9 техногенных пожаров

Фото: ГУ МЧС по РО

За минувшие сутки, 13 июля, в Ростовской области пожарные потушили 9 техногенных пожаров. Об этом информирует ГУ МЧС по региону.Отмечается, что в пожарах погибли два дончанина, еще одного человека удалось спасти из пламени.Кроме того, в регионе ликвидировали по 13 загораний сухой растительности и различного мусора, а также расчистили 7 последствий дорожных аварий.На местах чрезвычайных ситуаций работали 308 человек и 77 единиц техники.