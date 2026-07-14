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За минувшие сутки в Ростовской области потушили 9 техногенных пожаров

За минувшие сутки в Ростовской области потушили 9 техногенных пожаров

За минувшие сутки, 13 июля, в Ростовской области пожарные потушили 9 техногенных пожаров. Об этом информирует ГУ МЧС по региону.
Отмечается, что в пожарах погибли два дончанина, еще одного человека удалось спасти из пламени.

Кроме того, в регионе ликвидировали по 13 загораний сухой растительности и различного мусора, а также расчистили 7 последствий дорожных аварий.

На местах чрезвычайных ситуаций работали 308 человек и 77 единиц техники.
Фото: ГУ МЧС по РО
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