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За центральным рынком в Ростове-на-Дону горит постройка

За центральным рынком в Ростове-на-Дону горит постройка
В районе Центрального рынка в Ростове-на-Дону горит постройка. Пожар в одноэтажном здании на улице Ульяновской начался около 7 часов 15 апреля. Огонь охватил дом, расположенный недалеко от пересечения с переулком Соборным.

На месте работают пять пожарных расчётов, а также сотрудники городской спасательной пожарной службы. Недалеко от места происшествия стоит реанимобиль. Для того, чтобы потушить огонь, пожарные с помощью спецтехники поднялись на крышу здания и. Информации о пострадавших не поступало. Причина пожара устанавливается.

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