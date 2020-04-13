За центральным рынком в Ростове-на-Дону горит постройка

В районе Центрального рынка в Ростове-на-Дону горит постройка. Пожар в одноэтажном здании на улице Ульяновской начался около 7 часов 15 апреля. Огонь охватил дом, расположенный недалеко от пересечения с переулком Соборным.На месте работают пять пожарных расчётов, а также сотрудники городской спасательной пожарной службы. Недалеко от места происшествия стоит реанимобиль. Для того, чтобы потушить огонь, пожарные с помощью спецтехники поднялись на крышу здания и. Информации о пострадавших не поступало. Причина пожара устанавливается.