Взрыв произошел в гаражном кооперативе Волгодонска

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В Волгодонске 31 июля произошел взрыв в гаражном кооперативе «Перекресток». ЧП случилось утром 31 июля в квартале В-6.Ударной волной были разрушены шесть гаражей и повреждены автомобили. На месте ЧП работают спасатели. Сотрудники экстренных служб убирают завалы. Под камнями может находиться мужчина.- Есть видеозапись, на которой видно, как мужчина вошел в помещение, но на момент взрыва так и не вышел, - сообщил глава администрации Волгодонска Сергей Макаров.По одной из версий, причиной ЧП стал взрыв газового баллона. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.