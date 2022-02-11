Выпавший из окна квартиры в ЖК «Белый Ангел» приехал в Ростов из Свердловской области

Фото: Ростов Главный

Молодой человек, который выпал из окна 14-го этажа дома в ЖК «Белый Ангел», был уроженцем Свердловской области. Трагедия случилась вечером на улице Береговой, 6 в Ростове.Как стало известно, в Ростов 22-летний Юрий Я. приехал из Свердловской области. В Ростове он снял квартиру со своим знакомым.Вечером 14 февраля молодой человек и его сосед выпивали. Товарищ ненадолго отлучился. Вернувшись, он увидел, что приятель оказался на карнизе дома. Не сумев удержаться, Юра упал вниз. Травмы, полученные при падении, оказались для него смертельными.