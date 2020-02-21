Второй с начала года случай бешенства выявили в Ростовской области



В Ростовской области зарегистрировали второй случай бешенства. Больное животное обнаружили в хуторе Терновом Милютинского района.



На днях к ветеринару обратилась местная жительница и рассказала, что у неё умерла 11-месячная корова. Женщина рассказала, что животное заболело 17 февраля. У коровы сильно текла слюна, она отказывалась от корма. Спустя несколько суток животное скончалось. Врачи взяли образцы тканей и отправили их в лабораторию. Эксперты подтвердили, что у коровы было бешенство.



У женщины во дворе есть ещё восемь голов скота, три собаки и три кошки. Всем животным ветеринары ввели вакцину.



Сейчас специалисты проводят проверку, есть ли ещё больные особи на территории Милютинского района.



Первый случай бешенства в 2020 году был выявлен в Обливском районе. Там больная куница набросилась на ребёнка.