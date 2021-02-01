Возле Таганрога пенсионерку на скутере сбил КамАЗ

ДТП со смертельным исходом произошло на въезде в Таганрог. Авария случилась 2 февраля около 14.30 на дороге со стороны села Андреево-Меленьтьево.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, грузовик «КамАЗ-55102» под управлением 62-летнего водителя попытался обогнать скутер, однако не рассчитал дистанцию. В итоге он зацепил двухколесный транспорт.От удара скутер вместе с 71-летней женщиной за рулем вылетел с дороги. Она погибла на месте происшествия до приезда скорой помощи.