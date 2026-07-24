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Возгорание на мусорном полигоне в Шахтах тушат уже неделю

Возгорание на мусорном полигоне в Шахтах тушат уже неделю
В Шахтах продолжают ликвидировать возгорание на мусорном полигоне. О ходе работ 24 июля рассказала глава города Людмила Овчиева.

Пожар на полигоне ТКО произошел 18 июля. В первый день площадь тления отходов достигала 300 квадратных метров. Спустя неделю ее удалось сократить до 50 квадратных метров.

Основной очаг возгорания специалисты ликвидировали методом послойной пересыпки инертными материалами. Сейчас поверхность полигона проливают водой, чтобы не допустить повторного возгорания.

Жителей просят соблюдать правила пожарной безопасности. Не следует разводить открытый огонь рядом с лесными массивами и сухой растительностью, а также сжигать мусор в непредназначенных для этого местах.

- В работах участвуют 10 сотрудников и 10 единиц техники. Обстановка находится на постоянном контроле оперативных служб, - уточнила Людмила Овчиева.
Фото: Антонина Пшеничная
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